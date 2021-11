Luke Eising winnaar Nederlandse finale Red Bull Solo Q

Het B House in Hoofddorp was gisteren het toneel voor de Nederlandse finales van Red Bull Solo Q. In de grote finale van het een tegen een League of Legends-toernooi stond Luke ‘FatShield’ Eising tegenover Max ‘Sumi’ de Beer. Zij plaatsten zich voor de eindstrijd ten koste van van zes andere deelnemers die zich ook hadden gekwalificeerd voor de finaledag.

De Beer was voor aanvang van de tweestrijd de favoriet, aangezien hij tot op dat moment ongeslagen was tijdens de eindronde. Die favorietenrol kon hij echter niet waarmaken. Na een diskwalificatie, vanwege het verlaten van het speelveld, in de eerste game en een spannend gevecht waarin hij aan het kortste eind trok in de tweede game, moest De Beer de overwinning aan zijn concurrent laten.

De concurrent in kwestie was zelf overigens ook verbaasd door zijn overwinning, zo liet Eising weten. ,,Ik had het niet verwacht, Sumi had tot nu toe nog geen game verloren en ik had zelf meer moeite om de finale te bereiken. Het voelt nog steeds een beetje onwerkelijk en ik ben eigenlijk sprakeloos.”

Internationale finale Red Bull Solo Q

Dankzij zijn overwinning mag Eising zich nu opmaken voor deelname aan de Europese kwalificaties voor de grote internationale finale van het evenement in Berlijn. Om het in Duitsland tegen de besten van de wereld op te mogen nemen moet Eising dus eerst afrekenen met een aantal Europese concurrenten. Aan zijn instelling zal het in ieder geval niet liggen: ,,Het is een eer om voor Nederland te mogen uitkomen op het internationale podium en ik ga mijn best doen om de fans trots te maken.”

