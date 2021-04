MAD Lions wint Europese finale League of Legends

MAD Lions heeft gisteren de Europese League of Legends-finale (LEC) gewonnen. Het team was in de finale te sterk voor Rogue. MAD Lions wint 80.000 euro en een plekje in de Mid-Season International, het op één na grootste League of Legends-toernooi ter wereld.

MAD Lions begon erg zwak aan de finale en stond al vrij snel met 2-0 achter. Het team kwam echter, tegen alle verwachtingen in, terug en won uiteindelijk de LEC-finale met een score van 3-2. Met deze overwinning wint MAD Lions de prijzenpot van 80.000 euro en natuurlijk die felbegeerde trofee.

Daarnaast mag de winnaar ook Europa vertegenwoordigen tijdens de Mid-Season Invitational (MSI) in Reykjavik op 6 mei van dit jaar. Dit internationale toernooi is na het WK het grootste League of Legends-toernooi ter wereld. Dit jaar wordt de MSI in IJsland gespeeld. De spelers moeten verplicht in quarantaine voor het evenement, vanwege de huidige coronamaatregelen. Het toernooi wordt zonder publiek gespeeld.

LEC

De winst van MAD Lions is het begin van een nieuw tijdperk in de Europese League of Legends-competitie. Het is namelijk voor het eerst in de geschiedenis van de LEC dat een team buiten het gebruikelijke rijtje van Fnatic, G2 Esports en Alliance in de finale staat en zelfs wint.

De drie voormalige topteams in de LEC waren dit jaar niet opgewassen tegen de nieuwe nummer één en twee van Europa. In de halve finale versloeg MAD Lions titelfavoriet G2 Esports met 3-1 en bemachtigde zo een plek in de finale.

Verliezend finalist Rogue verloor eerder in de competitie al van MAD Lions, maar knokte zich terug met overwinningen op Schalke 04 en G2 Esports.

