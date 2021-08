MAD Lions wint het EK League of Legends voor de tweede keer op rij

MAD Lions heeft voor de tweede keer op een rij het EK League of Legends gewonnen. Het Spaanse team versloeg hierbij het Britse Fnatic in de finale met een 3-1. MAD Lionss verloor het afgelopen seizoen zelden een wedstrijd en wist ook tijdens de finale te bewijzen waarom het team tot de absolute wereldtop behoort.

Ondanks het feit dat ze het vorige EK hadden gewonnen was er veel twijfel rondom MAD Lions. Men vroeg zich af of het Spaanse team haar titel kon verdedigen. Onderweg naar de finale liep MAD Lions over haar tegenstanders heen en in de finale was dat niet anders. Na een sterke tweede game van Fnatic was het over en wist MAD Lions de finale met 3-1 te winnen. MAD Lions behoort nu tot een van de weinige teams die meerdere EK’s achter elkaar heeft gewonnen.

Zowel Fnatic als MAD Lions strijden later dit jaar op het WK League of Legends, beter bekend als Worlds. Het WK zou in eerste instantie in China plaatsvinden, maar werd wegens de pandemie naar Europa verplaatst. De exacte locatie waar het WK gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

Armut domineert de set

Een van de sterspelers van MAD Lions was İrfan ‘Armut’ Berk. De Turkse speler wist constant druk uit te oefenen op zijn tegenstanders en een enorme bijdrage te leveren aan zijn team. In alle vier de games wist Berk uitstekende prestaties te leveren, waardoor Fnatic veel moeite had om hem heen te spelen.

De LEC was vanavond live te zien vanuit meerdere locaties van Pathé. Het is de eerste reeks aan evenementen van Pathé in samenwerking met de H20 Esports Campus Amsterdam. De twee bedrijven hebben samen GoGaming opgericht; een initiatief om op meerdere locaties in Nederland van alles rondom esports te faciliteren. Denk hierbij aan trainingen, maar ook viewing party's en presentaties over esports.