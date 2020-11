Maker FIFA-game pareert kritiek Zlatan: ‘We hebben een partnership met AC Milan’

Probeer dit niet thuis: So­ny-medewerker haalt PlayStati­on 5 helemaal uit elkaar

7 oktober Deze kan in het rijtje Don’t try this at home, maar het is natuurlijk wel ontzettend gaaf om de binnenkant van de PlayStation 5 even te bekijken. Daarom deelt Sony een video waarin Yasuhiro Ootori het apparaat helemaal open schroeft en alles laat zien.