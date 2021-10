Matchfixing-schandaal tijdens wereldkampioenschap League of Legends

Schalke 04 blijft toch actief in League of Legends esports

26 augustus De Duitse voetbalclub Schalke 04 heeft bekendgemaakt dat de organisatie vooralsnog actief zal blijven binnen League of Legends: het team zal vanaf 2022 deelnemen aan de Prime League, de hoogste Duitstalige competitie in het spel. Eerder dit jaar verkocht de club haar plek in de hoogste Europese competitie (LEC) voor 30 miljoen euro wegens financiële problemen.