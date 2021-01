Maurits (26) gaat commentaar geven bij Zuid-Koreaanse esports-competitie: ‘Een droom die uitkomt’

De Nederlandse Maurits Meeusen, die online beter bekend is als Chronicler, is komend seizoen commentator, ook wel shoutcaster genoemd, bij de League of Legends -competitie van Zuid-Korea. Het is een droom die uitkomt voor Maurits, die al jaren fan is van het land én de competitie.

De afgelopen jaren verdiende Maurits Meeusen zijn strepen als esports-commentator in de Benelux én daarbuiten. Hij is dan ook zonder twijfel een van de meest bekende, en veelal geliefde, Nederlandse shoutcasters. Vanaf nu zien we Maurits echter niet meer in actie als commentator bij de Nederlandse League of Legends-competitie, maar in de Zuid-Koreaanse.

,,Er was een vacature en daar heb ik op gereageerd’’, vertelt hij. ,,Ik ben door alle rondes heen gekomen en werd dus uiteindelijk gekozen. Gedurende het proces ben ik niet alleen getest op het geven van commentaar bij wedstrijden, maar ook op mijn professionele houding en hoe ik zal gaan aarden in Zuid-Korea.”

Verhuizen

De kans is namelijk groot dat Maurits binnenkort zijn appartement, waar hij nog geen maand geleden naartoe is verhuisd, alweer moet verlaten om naar Zuid-Korea af te reizen. ,,Ik verwacht dat ik mijn werk in eerste instantie online zal doen, vanwege het coronavirus, maar zodra het kan, is het zeker de bedoeling daarheen te verhuizen.”

Om Maurits’ voorliefde voor Zuid-Korea te begrijpen, gaan we jaren terug in de tijd. In 2015 woonde hij een jaar in het land voor zijn studie. Hij somt wat verschillen op tussen het land van zijn dromen en Nederland: ,,Het is niet precies uit te leggen, maar het is een combinatie van de sfeer in het land, het eten, de omgang met de mensen, de taal, de natuur, noem maar op. Qua esports is het een land met meer geschiedenis dan welk land dan ook.”

Geen twijfel

,,Ik volg de Zuid-Koreaanse esports-scene al sinds 2010 en begon zelf in 2016 met het shoutcasten. Ooit aan de slag mogen als commentator in deze competitie was altijd al mijn droom. Het is dan ook redelijk surreëel dat dit nu gebeurt.” Ondanks zijn gloednieuwe woning in Nederland twijfelde hij dus ook geen moment. ,,Als ik dit aanbod had geweigerd, had ik net zo goed helemaal kunnen stoppen met shoutcasten.”

De nuchtere Maurits lijkt erg kalm, maar bekent dat het voor hem ook spannend wordt. ,,In de Benelux heb je zo’n 1500 kijkers tijdens een uitzending, straks zijn dat er in Zuid-Korea zo’n 30.000. Dat zal wel even wennen zijn.”

Advies

Voor beginnende shoutcasters die hun droom na willen jagen heeft Maurits nog wel advies. ,,Je kunt heel hard werken zonder ooit de kans te krijgen die je verdient. Zorg dat je veel oefent en veel uren steekt in zelfontwikkeling. Wees ook kritisch en sta open voor je eigen fouten. Het is goed om in het begin in te zien dat je nog niet zo goed bent, dat is ook helemaal niet erg.”

