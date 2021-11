Max Verstappen eindigt tweede bij VCO ProSIM SERIES

Max Verstappen is momenteel druk bezig om wereldkampioen te worden in de Formule 1, maar dat betekent niet dat de coureur niet in is voor een spelletje. Tijdens de finale van de VCO ProSIM SERIES in het spel iRacing speelde hij samen met zijn vriend Dominik Hofmann. Samen kwamen ze uit voor Team Redline en behaalde Verstappen een podiumfinish tijdens de bonusrace.

De finale was opgedeeld in twee heats die gingen bepalen wie de wereldkampioen ging worden. Het duo Maximilian Benecke en Chris Lulham, teamgenoten van Verstappen bij Team Redline, was de absolute favoriet voor de titel en maakte deze verwachtingen ook waar door de eerste heat op overtuigende wijze te winnen.

Verstappen kwam zelf in de tweede heat in actie, toen hij het in de tweede helft van de race overnam van Hofmann. Zowel de kijkers als de commentatoren lieten merken fan te zijn van de Nederlandse racesensatie. Verstappen reed een aardige rit, maar kon geen podiumfinish bewerkstelligen in de heat.

Verstappen domineert bonusrace

Het was de bonusrace waar Verstappen eindelijk liet zien wat hij kon. Hij begon de race in pole position en leidde de gehele wedstrijd. Hij bleef daarbij voor concurrent Lulham, die momenteel in de Formule 4 rijdt. Alles ging goed, tot de pitstop waarbij Hofmann het stuur overnam. Op dat moment kon de dominante Benecke, die zelf in de wedstrijd was gekomen als vervanger van Lulham, de leiding overnemen en reed hij de wedstrijd perfect uit. Het duo Verstappen/Hofmann moest genoegen nemen met de tweede plek.

,,Mijn teamgenoot Dominik vroeg me op Discord [chatprogramma voor gamers, red.] of ik met hem wilde rijden als profrijder”, zegt Verstappen over waarom hij meespeelde. ,,Hij dacht vast niet dat ik ja zou zeggen, maar waarom niet? Ik startte iRacing, begon wat te oefenen, en het ging fantastisch. Ik heb het erg leuk gehad”, aldus de huidig leider in het F1-puntenklassement.