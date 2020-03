Max Verstappen in finale virtuele race ter vervanging van GP Australië

Verstappen in actie in alternatie­ve digitale Grand Prix

16:10 In een weekeinde zonder Grand Prix is Max Verstappen toch in een racewagen gestapt. Een digitaal exemplaar weliswaar. De Nederlander reed vandaag in een online georganiseerde Grand Prix van We Are The Race. Verstappen nam het op tegen flink wat grote namen uit de IndyCar, Formule E en de online racewereld.