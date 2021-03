Max Verstappen wint 12 uur van Bathurst online

Koken & eten Hebben we straks alleen nog keuze uit blauw (AH) of geel (Jumbo)?

25 februari Met de verkoop van tachtig Deen-winkels aan AH, Vomar en Dekamarkt verdwijnt er weer een supermarktformule. In 2000 telde ons land nog 46 verschillende formules, twintig jaar later zijn het er nog 26. Is er nog bestaansrecht voor de kleinere supermarktketen of beperkt de keuze zich steeds meer tot blauw (AH) of geel (Jumbo)?