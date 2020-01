Max Verstappen wint esports-wedstrijd met 0,001 seconde voorsprong

PSV was voorbereid op pittige kritiek na onthulling League of Le­gends-team

19 januari Eerder deze maand presenteerde PSV hun League of Legends-team voor de officiële Nederlandse competitie, de Dutch League. Na FIFA is dit de tweede game waar de voetbalclub zich in gaat mengen. Het commentaar op social media was niet mals, maar PSV houdt de rug recht: „We richten ons op mensen die er wel interesse in hebben.”