Max Verstappen wordt wereldkampioen volgens F1 2021-simulatie

Max Verstappen eindigt tweede bij VCO ProSIM SERIES

Max Verstappen is momenteel druk bezig om wereldkampioen te worden in de Formule 1, maar dat betekent niet dat de coureur niet in is voor een spelletje. Tijdens de finale van de VCO ProSIM SERIES in het spel iRacing speelde hij samen met zijn vriend Dominik Hofmann. Samen kwamen ze uit voor Team Redline en behaalde Verstappen een podiumfinish tijdens de bonusrace.

27 november