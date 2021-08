mCon Esports stunt en stoot PSV Esports van de troon

Dutch LeagueHet Rotterdamse mCon heeft de seizoenstitel van de Dutch League veroverd. In de finale van het grootste League of Legends-toernooi van Nederland werd titelfavoriet PSV op dominante wijze met 3-1 verslagen. De overwinning komt als een grote verrassing aangezien PSV titelhouder was en in het reguliere seizoen twee keer wist te winnen van mCon.

PSV Esports kende in aanloop naar de finale een enorm sterk seizoen. In maart werd het lentekampioenschap veroverd, terwijl in de tweede helft van het zomerseizoen negen van de tien wedstrijden werden gewonnen. Uitdager mCon daarentegen kende een matig seizoen en verloor in aanloop naar play-offs beide wedstrijden.

PSV was dus groot favoriet, maar mCon begon sterk en wist de eerste ronde te pakken nadat een gigantische achterstand werd goedgemaakt. Ook de tweede pot was prooi voor de Rotterdammers. PSV vocht zich terug door op dominante wijze de derde game te pakken, maar het mocht niet baten. In het vierde duel tussen beide was mCon heer en meester en besliste daarmee de finale in haar voordeel.

De overwinning legt mCon geen windeieren. Het team neemt namelijk €2500 mee naar huis. Daarnaast hebben de spelers ook een ticket voor het EU Masters-toernooi verdiend. Dit is het een na grootste League of Legends-toernooi van Europa. Tijdens dit evenement staat €150.000 op het spel.

Dutch League

De Dutch League is een initiatief van League of Legends-maker Riot Games. In de Dutch League spelen tien teams gedurende twee maanden een reguliere competitie. De beste vier teams speelden vorige week de play-offs, waarna vandaag de finale volgde. Behalve een Nederlandse variant was er ook een Belgische competitie, Riot Games maakte vorige maand echter bekend dat de twee competities fuseren tot een Benelux-competitie.