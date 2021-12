Miljoenendeal voor twaalfde team CDL nog steeds niet beklonken

Heel lang leek het erop dat Washington Esports Ventures de plek zou overnemen. Deze groep, die onder andere een plekje in de Overwatch League heeft en daarmee dus aantoont over genoeg kapitaal te beschikken, was zelfs al begonnen met onderhandelingen met spelers. Het doel was om meteen uit de startblokken te schieten, maar op het laatste moment werd de stekker uit het project getrokken. Het is nog steeds niet duidelijk wie uiteindelijk heeft besloten om dat te doen.

Cashen voor OpTic en Envy

De reden dat er een plekje beschikbaar is gekomen, heeft te maken met de fusie tussen de esportsorganisaties Team Envy en OpTic. Na een lange strijd is het Hector ‘H3CZ’ Rodriguez gelukt om zijn geesteskind OpTic weer terug te krijgen, en is hij in zee gegaan met Mike ‘hastr0' Rufail. Omdat hastr0 al een team in de liga had, te weten de Dallas Empire, was een fusie tussen de twee organisaties een noodzaak, en bleef er een extra plekje over wat een leuk zakcentje kan opleveren. Dat plekje proberen hastr0 en H3CZ nu te verkopen. ‘We zijn nog steeds bezig met het bespreken van de transfer met meerdere, geïnteresseerde groepen’, schrijft hastr0 in een tweet. ‘Dit soort dingen nemen veel tijd in beslag, maar ik ben optimistisch, en ga ervan uit dat we twaalf teams in de CDL in 2022 zullen hebben.’