Miraculeuze comeback Tim ‘Spam’ Lunenburg in Trackmania Grand League

Dr. K naar VN om te praten over extremisme in games

De beroemde psychiater Alok Kanojia, beter bekend als Dr. K op Twitch, is uitgenodigd door de Verenigde Naties voor een panel over extremisme in videospellen. Dat kondigde de psychiater zelf aan tijdens een livestream. Hij zal er spreken over het verband tussen games en extremisme.

5 december