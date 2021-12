Natus Vincere wint laatste Counter-Strike-toernooi 2021

Het Oost-Europese Natus Vincere heeft het laatste Counter-Strike: Global Offensive -toernooi van 2021 gewonnen. In de finale was het team met 2-1 te sterk voor het eveneens Oost-Europese Gambit. Daarmee is Natus Vincere onbetwist het beste team van het jaar. Sterspeler s1mple won de prijs voor meest belangrijke speler.

De Oost-Europese equipe Natus Vincere werd in Denemarken gekroond tot winnaar van de Blast Premier World Final en won daarmee 500.000 dollar (ruim 442.000 euro). Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev, in november nog gekozen tot pc-speler van het jaar, won de prijs voor meest belangrijke speler (MVP). Dat was zijn achtste titel, waardoor hij de meest succesvolle CS:GO-speler in één jaar ooit is geworden.

Na’Vi-tijdperk

Na’Vi won in de finale met 2-1 van Gambit, dat sterk begon, maar daarna flink afzwakte. Zoals verwacht was s1mple bijna ongenaakbaar en was hij samen met zijn twee teamgenoten Denis ‘electronic’ Sharipov en Valeriy ‘B1T’ Vakhovskiy verantwoordelijk voor de eindzege. S1mple presteerde uitmuntend op elke map, terwijl electronic op de tweede map en B1T op de derde map lieten zien wat ze konden.

Met de overwinning zijn we in het Na’Vi-tijdperk aangekomen. Sinds juli wint het Oost-Europese team alles wat er te winnen is en heeft het team de beste speler in de wereld in handen met s1mple. Hoewel er een aantal teams is dat laat zien dat ze Na’Vi op de hielen zitten, zoals bijvoorbeeld Gambit en G2, is er nog geen enkel team geweest dat ze het afgelopen halfjaar van de troon heeft kunnen stoten.

Polen volgend strijdtoneel

Met het aflopen van de finale is er ook een spelerspauze gekomen. Het volgende grote toernooi vindt plaats van 17 tot 27 februari in Katowice, Polen. Daar gaan de topteams vechten voor een deel van de prijzenpot, die bijna 1 miljoen dollar bedraagt (885.000 euro). Het enige dat nog onduidelijk is, is of het toernooi gespeeld gaat worden in een kolkende arena of, net zoals dit jaar noodzakelijk was vanwege de coronacrisis, achter gesloten deuren.