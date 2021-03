Nederland krijgt vertegenwoordiging op esports-toernooi van de Olympische Spelen

Roel Maalderink gaat gamen met politici

1 maart In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaat Roel Maalderink online gamen met politici. Roel laat de kandidaat-Kamerleden kiezen welk spel ze willen spelen. Denk aan een potje Mario Kart, FIFA of Among Us. In een ontspannen sfeer gaat Roel Maalderink gamen tegen een politicus op Twitch.