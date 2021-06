Nederlands Rocket League-team gaat voor Olympisch succes

Het Nederlandse team is een initiatief van de Dutch Esports Academy en bestaat uit Mike ‘MikeBoy’ Verkuijlen, Thomas ‘ThO.’ Binkhorst en Ole ‘Oaly’ van Doorn, wisselspeler Bjorn ‘Flwles’ Frank en coach Joessi ‘Juicy’ Moorman. Buiten wisselspeler Flwles is de gehele selectie actief in de RLCS, de sterkste Rocket League-competitie ter wereld. Vorige week speelde ThO op de Europese clubkampioenschappen waar hij met zijn team Guild Esports op een vijfde plek eindigde.

Intel World Open Tokio

De samenwerking tussen Intel en het IOC is niet nieuw. In 2018 organiseerden de twee partijen samen het Intel Extreme Masters-toernooi tijdens de winterspelen in Pyongyang. Op het esportstoernooi stonden StarCraft 2 en wintersportgame Steep centraal. Hoewel het IOC partner was van het toernooi, werden geen medailles verdeeld. Wel had het StarCraft 2-toernooi een prijzenpot van 150.000 dollar (ongeveer 126.000 euro), waarvan de hoofdprijs van 50.000 dollar (ongeveer 42.000 euro) naar de Canadese Sasha ‘Scarlett’ Hostyn ging. Door de populariteit van het evenement besloten Intel en het IOC de samenwerking te verlengen tot ten minste de Spelen van Parijs in 2024.