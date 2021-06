Nederlands Rocket League-team plaatst zich voor finale Intel World Open

Revenge

Het verlies betekende geen uitschakeling, gezien alle teams een tweede kans kregen in de verliezersbracket, daarin speelde eTeamNL tegen het Spaanse Team Queso dat in een vorige ronde het Italiaanse Adosss met 3-2 uitschakelde. In die serie kwam Nederland op een 2-0 voorsprong in games en dat betekende drie matchpoints. De eerste twee werden weggewerkt door team Queso, maar in de beslissende game sloeg eTeamNL toe en won het de serie.

Omdat The Town Team nog niet had verloren, moest eTeamNL twee series achter elkaar winnen om zich tot winnaar te kronen. De eerste serie was al snel een prooi voor het Nederlandse team, zij won 3-0 van de Spaanse opponent. Daarbij wel de kanttekening dat de drie potjes pas in de verlenging werden beslist. In de beslissende serie nam The Town Team de touwtjes in handen door de eerste game te pakken, waarna Nederland de score weer gelijk trok. De derde partij was weer voor het Spaanse team dat met liefst 5-0 won, waarmee The Town Team ook twee matchpunten veiligstelde. Nederland reageerde goed door de volgende game te pakken. In het dertiende en beslissende onderonsje gingen beide teams gelijk op. Door goed drukzetten wist eTeamNL in de verlenging het duel naar zich toe te trekken en daarmee kwalificatie voor de Intel World Open veilig te stellen.