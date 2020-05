Nederlandse gamers verdienen miljoenen met esports

Dat er met esports geld valt te verdienen is allang geen geheim meer. Maar om hoeveel geld het nou eigenlijk precies gaat, is niet voor iedereen duidelijk. Hoog tijd om eens in de cijfers te duiken van de Nederlanders die actief zijn in esports. Uit onderzoek blijkt dat onze landgenoten samen enkele miljoenen euro’s aan prijzengeld bij elkaar hebben gesprokkeld.

De best verdienende Nederlandse gamer op het gebied van prijzengeld is zonder twijfel Dave ‘Rojo’ Jong. De twintiger uit Andijk werd in een klap miljonair toen hij in 2019 tweede werd op het WK Fortnite. Hij won daarmee ruim 1,1 miljoen dollar. Eerder won Jong al tienduizenden dollars met onder andere online toernooien en met het toernooi op TwitchCon 2019 in San Diego. Door deze prestaties is Jong de onbetwiste Nederlandse koploper.

De runner-up is eveneens een Fortnite-speler die zijn opbrengsten ook te danken heeft aan het WK waar Jong miljonair werd. Dmitri ‘Mitr0' van de Vrie werd op dat toernooi 6e en nam 225.000 dollar mee naar huis. Van de Vrie won in 2018 en 2019 ook meerdere online Fortnite-toernooien en noteert in totaal nu bijna 700.000 dollar prijzengeld. In tegenstelling tot Jong is Van de Vrie nog een tiener en wordt hij binnenkort pas 18 jaar.

Na twee Fortnite-spelers volgt Chris ‘chrisJ’ de Jong, die CSGO speelt. De 29-jarige veteraan maakte keer op keer zijn reputatie waar en sleepte grote prijzen in de wacht. Zo won hij meerdere toernooien van ESL, maar ook het CSGO-kampioenschap van Azië, samen met zijn teamgenoten van mousesports. De Jong heeft de afgelopen jaren ruim een half miljoen dollar bij elkaar gesprokkeld en is de best verdienende Nederlandse CSGO-speler als we kijken naar prijzengeld. De top 5 wordt verder ingevuld door Thijs ‘Thijs’ Molendijk (Hearthstone, 471.000 dollar) en Manuel ‘Grubby’ Schenkhuizen (WarCraft III, 360.000 dollar).

Verschillende games aan de top