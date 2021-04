Nieuw seizoen Apex Legends introduceert ouderwetse gamemodus

Giovanni Bakhuijsen wint Videolands­how The Next E-Talent

26 maart Na vijf spannende afleveringen heeft Giovanni Bakhuijsen het Videolandprogramma The Next E-Talent gewonnen. De 22-jarige was in een bloedstollende finale te sterk voor medefinalist Damian. Zijn overwinning heeft hem een jaarcontract bij esports-organisatie Team Gullit opgeleverd.