Nieuw voetbalspel UFL gaat strijd aan met Fifa

Volgens de ontwikkelaar is UFL een fair to play -spel waarbij de nadruk ligt op de vaardigheden van de speler. Bij deze nieuwe voetbalervaring moeten eerlijk spel en vaardigheden centraal staan.

De ontwikkelaar belooft regelmatig nieuwe updates uit te brengen zonder dat je daar een abonnement voor hoeft af te sluiten of losse updates moet kopen. Het is nog onduidelijk of bestaande voetbalcompetities en voetbalclubs een licentie hebben afgegeven voor het spel. In de aankondigingstrailer kunnen we wel al het stadion en voetbaltenues van de Engelse voetbalclub West Ham United zien.