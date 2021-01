Nieuwe stunt van Fortnite: juich als Pelé in een shirt van Juventus (of een van de 22 andere clubs)

Grafisch Lyceum Rotterdam integreert esports in alle opleidin­gen: ‘Voor iedereen interes­sant’

4 januari Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) is sinds enige tijd actief bezig met esports. De wereld van competitief gamen wordt op verschillende manieren geïntegreerd in álle aangeboden studies. Ruben Been is een belangrijke spin in het web bij dit proces en geeft tekst en uitleg.