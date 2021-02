Nieuwste vechter Smash Bros Ultimate bestaat uit twee personages

In het vechtspel Super Smash Bros Ultimate worden met regelmaat nieuwe personages toegevoegd. Deze komen uit andere Nintendo-spelwerelden. Pyra en Mythra zijn twee zwaardvechters, bekend van het spel Xenoblade Chronicles 2. De personages zijn in dat spel nauw met elkaar verbonden en dat is ook het geval in Super Smash Bros Ultimate; ze zijn namelijk samengevoegd tot één vechter.

Tijdens het gevecht kunnen de twee personages van plek wisselen, waardoor hun aanvallen nieuwe attributen krijgen. In de trailer is te zien dat Pyra enorm krachtige aanvallen heeft, terwijl die van Mythra verblindend snel zijn. Zo kunnen spelers wisselen tussen wat ze in het gevecht nodig hebben.

Onverwacht

De keuze voor Pyra en Mythra is opmerkelijk te noemen. De personages spelen in Xenoblade Chronicles 2 namelijk niet de hoofdrol. Een keuze voor de hoofdrolspeler uit dat spel, Rex, zou veel logischer zijn geweest. Nintendo stelde bij het uitbrengen van Super Smash Bros Ultimate dat het geen tijd had om Rex uit te werken als nieuw personage. Waarom Nintendo nu de keuze heeft gemaakt voor twee personages met een bijrol, is onduidelijk.

Later dit jaar voegt Nintendo nog twee personages toe aan Super Smash Bros Ultimate; welke dat worden is nog onbekend.