Noord-Amerikaanse spelers keren van VALORANT terug naar CS:GO

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat Nicholas “nitr0” Cannella erover dacht om terug te keren naar Counter-Strike. Hij zou terugkeren bij zijn oude team, het Nederlands-getinte Team Liquid. Een opvallende zet, want nitr0 is momenteel nog captain bij 100 Thieves, één van de meest succesvolle Noord-Amerikaanse VALORANT-teams.

Naast nitr0 lijkt ook Timothy “autimatic” Ta klaar te zijn met VALORANT. Hoewel het team waar hij voor speelt niet bijzonder goed is, staat dat team wel onder contract bij T1, één van de grootste esportsorganisaties in de wereld. Desondanks vallen de resultaten tegen, en lijkt hij ervoor open te staan om terug te keren naar het spel waar hij ooit wereldkampioen in werd.

Noord-Amerikaanse leegloop vernielt gemeenschap

De ommezwaai is bijzonder, omdat de Noord-Amerikaanse Counter-Strike-gemeenschap juist door de oorspronkelijke leegloop werd vernield. Veel getalenteerde Amerikaanse Counter-Strike-spelers besloten om naar VALORANT over te stappen, of om te proberen een contract te bemachtigen in Europa om daar Counter-Strike te spelen. Het gevolg was dat er nauwelijks spelers overbleven in de regio, laat staan goede spelers.

Dat was ook niet zo gek, want de regio staat al tijden bekend als relatief zwak. Van alle majors – een toernooi dat je kan vergelijken met een Wimbledon of een WK - in de geschiedenis van Counter-Strike, heeft er maar één keer een Amerikaans team gewonnen. Dat was in 2018. De overige 15 toernooien werden gewonnen door Zuid-Amerikaanse of Europese teams.

Een terugkeer van topspelers naar de regio kan daarentegen precies de impuls zijn die de stervende gemeenschap nodig heeft om weer tot leven te komen. Hoewel al vaststaat dat nitr0 en floppy terug zijn, is het de vraag of autimatic ook overstag gaat. Mocht hij dat doen, dan kan er een nieuwe mooie periode voor de regio aanbreken.