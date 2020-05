Olav Mol als eerste Nederlandse commentator ooit in Formule 1-game

Zonder twijfel is Olav Mol de bekendste Formule 1-commentator van Nederland. Met al bijna 20 jaar ervaring in het vak gaf hij commentaar bij ruim 500 races en werkte hij onder andere bij televisiezenders Veronica en RTL. Momenteel is Mol werkzaam bij Ziggo Sport en is hij vaak te horen in combinatie met pitreporter Jack Plooij.

Nederlandse tintjes

Voor het eerst in de geschiedenis van de racegames van ontwikkelaar Codemasters is er Nederlands commentaar beschikbaar. De 13e editie van het spel, dat zijn oorsprong kent in 2009, verschijnt op 7 juli en speelt met de toevoeging van Mol slim in op de groeiende populariteit van Formule 1 in Nederland. Zo siert Max Verstappen de cover van de game en is het gloednieuwe circuit van Zandvoort voor iedereen beschikbaar om een rondje op te rijden. Daarnaast is het ook voor het eerst dat het spel volledig in het Nederlands beschikbaar is.