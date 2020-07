Olav Mol gelooft wel in virtueel racen: ‘Ik ga ervan uit dat de populariteit blijft’

Op 10 juli komt het spel F1 2020 uit. Voor het eerst in de geschiedenis van de game is er volledig Nederlands commentaar beschikbaar, van race-icoon Olav Mol. Esports Club sprak met hem over hoe deze kans ontstond en hoe hij tegen virtueel racen aankijkt.

Dit weekend wordt er eindelijk weer ‘echt’ gereden in de Formule 1. Tijdens de coronacrisis werden veel races en evenementen afgelast en weken veel coureurs uit naar het virtuele alternatief, ook wel simracen genoemd. Volgende week komt ontwikkelaar Codemasters met de racegame F1 2020, waarin spelers onder andere op de circuits van Zandvoort en Hanoi kunnen rijden. Olav Mol verzorgde het Nederlandse commentaar en volgt bovendien ook de ontwikkelingen rondom het simracen.

Hoe ben je eigenlijk in de game terechtgekomen?

,,Afgelopen december ben ik in contact gekomen met mediabedrijf Koch Media en de vraag kwam op tafel of het mogelijk was om de nieuwe F1-game te ‘vernederlandsen’. Het lastige is dat de game dan compleet opnieuw gebouwd moet worden om voor de Nederlandse markt klaar te maken. Ontwikkelaar Codemasters wilde meewerken en zo geschiedde.’’

Stond alles in een script of had je zelf ook input voor het commentaar en het spel?

,,Ik mocht zelf de naam van mijn sidekick verzinnen, dus die heb ik Bas Vandamme genoemd. Zo heet een personage in mijn kinderboek Snelle Sam. Nu is die naam niet alleen vereeuwigd in het boek, maar ook in een spel, en dat vond ik toch wel erg mooi. Daarnaast hebben we wat aan de vertalingen gesleuteld. Een ‘barrier’ noemen wij in het Nederlands bijvoorbeeld geen barrière, maar gewoon vangrail. Aan de andere kant hebben we het woord ‘close’, als een race heel spannend is, niet vertaald en gewoon zo gelaten. Dat kan gewoon in het Nederlands.”

Quote Ik ben vereeuwigd in die game, dat is wel een mooie extra Olav Mol

Op het internet noemen fans het legendarisch dat jij nu in de game zit, hoe zie je dat zelf?

,,Het past me goed om de stem van de game te zijn en ik ben erg blij dat ik het heb kunnen doen. Hoe bizar het ook klinkt, maar mijn kleinkinderen kunnen mij over vijftig jaar nog steeds horen in deze game, ook als ik er niet meer ben. Ik ben vereeuwigd in die game en dat was geen drijfveer, maar wel een mooie extra.”

Draagt een game als F1 2020 bij aan de groeiend populariteit van de F1 in Nederland?

,,Absoluut. Zo’n spel draagt zijn steentje bij door de positieve laagdrempeligheid. Vaak wordt laagdrempelig als iets negatiefs gezien, maar ik vind dat juist goed. Je kunt dat spel opstarten en binnen een paar minuten race je achter Vettel en Verstappen aan op Zandvoort. Je hebt geen dure spullen of simulatoren nodig, dat is toch mooi.”

Slaat het ook een brug tussen beginners en kenners?

,,Jazeker, je krijgt tijdens de race allemaal informatie over alle circuits. Sommige banen hebben enorm veel historie en je rijdt ook nog eens tussen de (virtuele) toppers. Bovendien is er door de coronacrisis een unieke situatie ontstaan. Je kunt nu in dit spel eerder op Zandvoort en Hanoi rijden dan dat er officiële races zijn geweest. Je rijdt er dus eerder dan Max Verstappen en kan tijden neerzetten waarvan de coureurs nog niet eens weten of die haalbaar zijn in het echt.”

Quote Hoe virtueel het ook is, het moet tastbaar zijn voor de kijker Olav Mol

Het simracen bloeide in de coronacrisis ook enorm op. Hoe zie jij het virtuele racen ten opzichte van het ‘echte’ werk?

,,Simracen gaat het echte racen nooit vervangen. Wat dat betreft is ‘the real deal’ nog steeds het beste. Je moet, als organisator, wel nu al nadenken waar virtueel racen staat als de crisis weer voorbij is. Ik ga ervan uit dat de populariteit blijft en wellicht is het een idee om een grote competitie op te zetten waarbij alle verschillende platformen met elkaar samenwerken. Als er echte races zijn, rijd je niet virtueel en in de tussentijd kun je simraces organiseren. Voorwaarde is wel dat je de coureurs moet kunnen zien, ook als het virtueel is. Bij het virtueel wielrennen zag je die gasten bijvoorbeeld in hun keuken fietsen. Dat maakt het echt. Hoe virtueel het ook is, het moet tastbaar zijn voor de kijker.”

Wat doe jij zelf eigenlijk met simracen?

,,Tot op heden heb ik het ver van me gehouden. Ik heb bij Ziggo Sport collega’s die hier mee bezig zijn dus ik ben dat niet opeens ook gaan doen in de coronacrisis. Daarnaast woon ik in Spanje en heb ik ongeveer 10 seconden vertraging door de verbinding. Dat wordt technisch nogal een dingetje om dat goed te krijgen. Ik zeg niet dat ik er nooit wat mee ga doen, maar de Formule 1 vreet veel tijd als het weer losgaat, dus ik heb er voorlopig geen tijd voor.”

In hoeverre is simracen een goede training voor professionele coureurs?

,,Het is een combinatie van dingen. Het belangrijkste is het behouden van hun concentratie. Als ik in de simulatie vijf rondjes Monza rijd, gaat het altijd wel een keer fout, maar bij de professionals niet. Het trainen van je concentratie is heel duidelijk gelinkt aan wat je in een echte race ook moet doen. Fysiek is het natuurlijk nooit zoals in het echt. Dat is ook logisch en er moet ook een verschil zijn tussen virtueel en echt.”

