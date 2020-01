Olympisch comité staat open voor esports en overweegt gamers toe te laten

Thomas Bach, voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC), is van mening dat het toelaten van esports op de Olympische Spelen nodig is om relevant te blijven voor jongeren.

Bach trok deze conclusie tijdens een bijeenkomst van het IOC en stelde dat het comité „midden in de samenleving moet staan” en om die reden niet om esports heen kan. „Het antwoord op de vraag of we gaan overwegen deze gamers toe te laten op de Olympische Spelen is ‘ja’”, meldde Bach.

Geweld blijft een obstakel

Het IOC brak al meerdere malen het hoofd over deze kwestie. In 2018 meldde Bach bijvoorbeeld dat het geweld in sommige games een obstakel is. Bach houdt ondanks zijn open houding wel vast aan deze ideologie en vindt sommige games te gewelddadig voor de Olympische Spelen: „We staan open voor nieuwe ontwikkelingen, maar moeten ook achter onze eigen principes blijven staan.”

Niet iedereen binnen het IOC is enthousiast over de plannen van Bach. „We zijn een organisatie uit de 19e eeuw die probeert om te gaan met een fenomeen uit de 21e eeuw,” aldus de 77-jarige Dick Pound. Het langstzittende lid van het IOC waarschuwt dat er eerst meer kennis over de industrie nodig is, voordat esports daadwerkelijk toe kan treden tot de Olympische Spelen.

