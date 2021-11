Ontwikkelaar Super Smash Bros. over vervolg: ‘Alleen ik kan de game maken’

De Japanse blogger Ryokutya2098 heeft delen van het interview in handen weten te krijgen, dat vooralsnog niet is gepubliceerd. In dat interview spreekt Sakurai over het spel zelf, en over de toekomst van Super Smash Bros. als serie. Volgens Sakurai heeft hij geen moment stilgestaan bij de vraag of er een vervolg gaat komen op Super Smash Bros. Ultimate, het nieuwste deel in de serie. ,,Nee, onmogelijk, geen schijn van kans”, zegt hij daarover. ,,Maar ik ga ook niet zeggen dat dit absoluut zonder twijfel de laatste Smash Bros. zal zijn.”

Smash Bros. kan niet zonder Sakurai

Sakurai is zo stellig vanwege een plichtsgevoel dat hij voelt jegens spelers. ,,Er is een noodzaak om na te denken over de vraag of we een vervolg op Smash Bros. moeten uitbrengen als het gevolg daarvan is dat we spelers teleurstellen”, zegt hij. Daarom voelt Sakurai ook dat hij eerst met Nintendo om de tafel moet zitten. ,,We moeten serieus nadenken over de vraag of de serie kan slagen als we een nieuw deel uitbrengen.” Volgens Sakurai kan een Smash Bros.-game nooit meer zo’n grote hoeveelheid aan speelbare personages krijgen als het meest recente deel, Super Smash Bros. Ultimate.