Ook David Beckham wil profiteren van snelgroeiende markt voor esports

Simracen blijft maar groeien: ‘Esports is gewoon mentale topsport’

23 juni Atze Kerkhof is al jaren actief in het simracen en zag tijdens de coronacrisis een enorme toename van interesse in het virtuele racen. Nu de ‘echte’ Formule 1 binnenkort weer begint is Kerkhof niet bang dat simracen ondersneeuwt: ,,Het is niet afhankelijk van het echte racen.”