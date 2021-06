Opmerkelijke samenwerking: Kaspersky sluit overeenkomst met esportsorganisatie Fnatic

Het gigantische Russische techbedrijf Kaspersky Lab ziet de mogelijkheid voor een nieuwe kans in de markt in esports. Het bedrijf heeft daarom in één van de succesvolste organisaties in deze industrie, Fnatic, geïnvesteerd. De overeenkomst houdt in: weergave van het logo op het tenue Fnatic Rising, gezamenlijke evenementen organiseren en promotie van het bedrijf tijdens video’s en dergelijke.