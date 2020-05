Optredens Steve Aoki, deadmau5 en Dillon Francis op minifestival in Fortnite

Nederland­se gamers verdienen miljoenen met esports

8 mei Dat er met esports geld valt te verdienen is allang geen geheim meer. Maar om hoeveel geld het nou eigenlijk precies gaat, is niet voor iedereen duidelijk. Hoog tijd om eens in de cijfers te duiken van de Nederlanders die actief zijn in esports. Uit onderzoek blijkt dat onze landgenoten samen enkele miljoenen euro’s aan prijzengeld bij elkaar hebben gesprokkeld.