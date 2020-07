Ouders opgelet! Zó ga je met gamende kinderen om

Deze periode motiveerde Schobbers om zich in te zetten voor andere opvoeders. ,,Vanaf 2016 gaf ik workshops en presentaties over hoe je het beste met gamende kinderen om kunt gaan. Dit werden er steeds meer en ze werden steeds groter”, vertelt Schobbers. ,,Door die groei liep ik tegen problemen aan. Er was te weinig ruimte, het kostte soms veel tijd om alle vragen te beantwoorden en sommige aangemelde opvoeders kwamen niet opdagen uit schaamte. Die hadden de angst dat ze een bekende tegen zouden komen.”



Daarom bedacht Schobbers in 2019 een systeem om dit aan te pakken. ,,Het werd me al snel duidelijk dat ik iets online wilde doen, want dan kan je veel meer mensen tegelijkertijd helpen. Zo ontstond het idee voor Parents of Play. Een ‘Parent of Play’ is een opvoeder die bewust interesse toont in de activiteiten en interesses van het kind. Dankzij een open mindset kan een Parent of Play continu nieuwe dingen ontdekken en leren dankzij het kind.”