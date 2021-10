Overwatch karakter krijgt naamsverandering wegens wangedrag bedenker

Eerder dit jaar kwam spelontwikkelaar Activision Blizzard in het nieuws vanwege een rechtszaak dat tegen de ontwikkelaar was aangespannen vanwege vermeende seksuele intimidatie en discriminatie. Het bedrijf heeft in de afgelopen maanden de misstanden op de werkvloer onderzocht en inmiddels al tientallen werknemers ontslagen.

Het cowboy-personage was vernoemd naar de Blizzard-ontwikkelaar Jesse McCree die in augustus op staande voet ontslagen was vanwege zijn aandeel in het schandaal rondom Activision Blizzard. In een statement laat het team van Overwatch weten dat het spel oorspronkelijk is gecreëerd met inclusiviteit en gelijkheid in het achterhoofd en daarom vindt het team het noodzakelijk om de naam van McCree aan te passen.