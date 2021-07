Pathé en H20 Esports Campus halen gamen naar de bioscoop

Streamer stopt midden in toernooi omdat het ‘te lang duurt’

17 juni De populaire livestreamer Félix ‘xQc’ Lengyel stopte midden in een toernooi met een hoofdprijs van 10.000 dollar (zo’n 8200 euro) omdat het volgens hem te lang zou duren. De Canadese streamer was nog op zoek naar een teamgenoot in het tactische schietspel Valorant, maar toen die te lang op zich liet wachten, besloot hij het op te geven en te stoppen. Zijn team had al drie potjes gespeeld voordat het uit elkaar viel door ongeduld.