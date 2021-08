Pathé zendt finale EK League of Legends uit in de bioscoop

Pathé zendt de finale van EK het League of Legends, de League of Legends European Championship (LEC) 2021 Summer Playoffs, uit in zes Pathé bioscopen verspreid over Nederland. In de LEC 2021 Summer Playoffs strijden zes teams voor de Europese titel en een plekje in het grootste League of Legends toernooi van het jaar: het WK League of Legends in China. De EK-finale wordt op zondag 29 augustus live uitgezonden vanuit de Riot Games Studio in Berlijn, maar fans kunnen vanaf 17.00 uur live meekijken op het grote scherm.