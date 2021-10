Pathé zendt finale WK League of Legends uit in de bioscoop

Pathé zendt de finale van het League of Legends-WK (beter bekend als Worlds) uit in zeventien bioscopen verspreid over Nederland. Tijdens Worlds strijden teams van over de hele wereld voor een gedeelte van de ruim 2 miljoen dollar tellende prijzenpot en de prestigieuze titel ‘beste League of Legends-team van de wereld’. De finale wordt in IJsland gespeeld, zonder publiek.