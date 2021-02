Post Malone headliner op virtueel concert ter ere van 25-jarig jubileum Pokémon

Op zaterdag 27 februari – beter bekend als Pokémon Day – zal het evenement niet alleen een online feest zijn voor Pokémon-fans maar voor alle muziekliefhebbers ter wereld. Het vormt tevens de aftrap van het één jaar durende programma P25 Music.



The Pokémon Company International is een samenwerkingsverband met Universal Music Group aangegaan voor dit concert en er komen nog veel meer muzikale verrassingen in 2021 in het kader van P25 Music. ,,Ik ben al zeer lang Pokémon-fan. Het is dus geweldig om headliner te zijn op het Pokémon Day-concert ter ere van het 25-jarig jubileum”, aldus Post Malone.