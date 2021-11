PSV en Twente ongeslagen na derde speelweek eDivisie

Zowel PSV als FC Twente hebben nog geen punten verspeeld na de derde week in de eDivisie. Twente maakte gehakt van SC Cambuur, terwijl PSV het lastig had tegen Heracles Almelo. Ook redde de jongste debutant ooit in de eDivisie de eerste punten voor Ajax.

De eerste wedstrijd van de dag was AFC Ajax tegen SC Heerenveen. Ajax had na de eerste twee speelweken nog geen enkel punt binnengesleept, en het was do or die voor de Amsterdammers. Levy Frederique nam het in de eerste wedstrijd op tegen Tygo van Splunteren, maar moest genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel.

Jong supertalent Finn Donderwinkel nam het vervolgens in zijn eerste wedstrijd ooit in de eDivisie op tegen Koen Visser. Hij verving de zieke Dani Hagebeuk. Het was een debuut om nooit te vergeten, want dankzij een solide 3-0 overwinning was hij de reden dat Ajax de eerste punten op het bord heeft gekregen.

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Twente domineert

FC Twente en PSV hebben zich voor de derde week op rij van hun beste kant laten zien. De Tukkers namen het op tegen SC Cambuur, en de wedstrijd was vanaf minuut 1 spektakel. In de eerste wedstrijd tussen Milan Looper van Twente en Svenn Counotte gingen beide spelers gelijk op, tot de tweede helft toen Looper het heft in handen nam en de goals Counotte om de oren vlogen.

Ata Kansu van Cambuur moest vervolgens proberen om nog iets terug te doen tegen Brent Weerink, maar laatstgenoemde kon in principe de hele wedstrijd zonder druk spelen. Kansu kwam nog op voorsprong, maar omdat hij continu druk moest zetten liet hij gaten vallen waar Weerink dankbaar gebruik van maakte. Met een eindstand van 3-1 op het bord, en 8-2 in het voordeel van Twente, moest Cambuur teleurgesteld afdruipen.

PSV wint op het nippertje

Voor PSV stond Heracles op het programma. Het team uit Almelo had nog geen pot gewonnen, en PSV had allebei de wedstrijden al gewonnen. Toch was er niets te merken van die kloof, want in de eerste pot tussen Ali Riza Aygün van PSV en Tim Spaan van Heracles, hielden beide spelers elkaar op een doelpuntloos gelijkspel.

In de tweede pot tussen Dennis Verhoeven van PSV en Bryan Hessing van Heracles kwamen er gelukkig wel doelpunten. In de eerste helft lieten beide spelers zien dat ze aan elkaar gewaagd waren, en gingen ze met 1-1 de rust in. In de tweede helft had Verhoeven het net wat beter voor elkaar. De PSV’er kreeg meerdere kansen om de bal in het net te schieten, maar wist dit uiteindelijk maar één keer te doen. Met een eindstand van 2-1 pakte PSV opnieuw de drie punten.

Kan Twente blijven profiteren?

Volgende week speelt Twente tegen Go Ahead Eagles, een team dat vooralsnog een prima seizoen doormaakt met zes punten uit twee wedstrijden. Om 18.00 uur nemen de teams het tegen elkaar op, en als Twente wederom overtuigend wint, dan lijken ze op koers om een prima eindnotering te halen.

De andere wedstrijden die volgende week plaatsvinden zijn:

Sparta Rotterdam - SC Cambuur

RKC Waalwijk - Vitesse

PEC Zwolle - Willem II

Fortuna Sittard - Heracles Almelo

NEC Nijmegen - AZ Alkmaar

FC Groningen - SC Heerenveen

Feyenoord - PSV Eindhoven

FC Utrecht - AFC Ajax

De eDivisie is live te volgen op YouTube en Twitch elke dinsdag vanaf 13.00 uur, en op de televisie op ESPN vanaf 18.00 uur.

Bekijk onze video’s over Esports: