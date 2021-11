PSV Esports stopt met League of Legends wegens financiële problemen

Sterk team

Dat is zonde, want PSV Esports heeft in de afgelopen paar seizoenen telkens hoge ogen gegooid in de lokale toernooien. Vorig jaar wist het team de Dutch league 2020-finale te winnen van LowLandLions, één van de grootste concurrenten van PSV Esports. Het team was altijd terug te vinden in de top 2, maar daar lijkt nu een einde aan gekomen. Het is nog onbekend of het team los van PSV Esports nog doorgaat, of dat het team volledig uit elkaar valt.