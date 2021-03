PSV Esports wint seizoensfinale Dutch League na sterk optreden tegen Echo Zulu

PSV Esports bewijst zich net zoals afgelopen seizoen als het sterkste team in de Dutch League. Na een krappe 3-2 overwinning op Dynasty in de halve finale, wist PSV in de finale Echo Zulu met 3-0 te verslaan. Het team speelde nagenoeg feilloos, waardoor Echo Zulu geen schijn van kans had. PSV Esports sleept door de overwinning 2500 euro in de wacht en kwalificeert zich voor het European Masters 2021 Spring-toernooi.

European Masters

De European Masters is een Europees League of Legends-toernooi waarin de beste regionale teams uit Europa de strijd met elkaar aangaan. Goed presteren is tijdens dit toernooi belangrijker dan ooit; het is namelijk dé manier om als opkomende speler jezelf in de schijnwerpers te zetten. Spelers die goed presteren tijdens dit toernooi kunnen gescout worden door een team in de LEC, de grootste en meest prestigieuze League of Legends-competitie van Europa.



Naast het Nederlandse PSV Esports is ook het Belgische K.V. Mechelen gekwalificeerd voor het European Masters 2021-toernooi. Het toernooi gaat volgende week van start.