PSV, mCon en Echo Zulu plaatsen zich voor play-offs van de Dutch League

20 juni G2 Esports heeft gisteren tijdens een wedstrijd in de belangrijkste Europese League of Legends-competitie rivaal Rogue verslagen na een ongelofelijk spectaculaire game. In totaal vielen er 52 eliminaties in 39 minuten, een belachelijk hoog aantal voor een wedstrijd in het spel. Dankzij de winst op Rogue staat G2 op dit moment bovenaan het klassement.