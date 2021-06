PSV ongeslagen kampioen in eDivisie op spannende finaledag

eDivisiePSV Eindhoven is landskampioen geworden na winst tegen het verrassende VVV-Venlo in de finale van de eDivisie. De Eindhovenaren waren gedurende het reguliere seizoen de sterkste ploeg en waren dus de gedoodverfde favoriet voor de titel. Naast de schaal wint de ploeg ook 25.000 euro.

Tijdens de finaledag van de eDivisie streden acht teams om de schaal en de bijbehorende hoofdprijs van 25.000 euro. Na een enerverende dag, met de prestaties van VVV-Venlo als grootste verrassing, was het PSV dat zich FIFA-kampioen van het land mag noemen. De Eindhovenaren wonnen al hun wedstrijden overtuigend en leken eigenlijk nauwelijks in de problemen te komen, tot de finale waar met moeite gewonnen werd van VVV-Venlo.

Na de wedstrijd mochten de spelers van PSV het veld op van het Philips stadion om de schaal te ontvangen. „Ongelofelijk dit”, reageerde Dennis Verhoeven. PSV-er Ali Riza Aygün was stellig in zijn overwinning. „We zijn ongeslagen in deze finales. We hebben geen wedstrijd verloren.”

Vitesse stelt teleur en verliest kwartfinale

Een andere favoriet voor de titel was Vitesse, met Europees kampioen en kersverse Red Bull atleet Levi de Weerd en veteraan Renzo Oemrawsingh. De ploeg werd in het reguliere seizoen tweede en dus waren de verwachtingen hooggespannen. De eerste kwartfinalewedstrijd op de PlayStation werd nipt met 3-2 gewonnen door Levi de Weerd, die in Stefano Pinna van VVV-Venlo een taaie tegenstander vond. In de tweede wedstrijd wist Renzo Oemrawsingh lang de voorsprong vast te houden, maar uiteindelijk was het Jesper Maes van VVV-Venlo die na een penaltyreeks aan het langste eind trok.

De andere twee favorieten, PSV en Ajax, wisten in de kwartfinale respectievelijk te winnen van ADO Den Haag en AZ Alkmaar. De laatste halve finalist kwam uit de pot FC Emmen tegen Fortuna Sittard, waar Emmen uiteindelijk de sterkste bleek.

VVV-Venlo blijft verrassen

In de eerste halve finale stonden VVV-Venlo en FC Emmen tegenover elkaar. Wedstrijd één werd gewonnen door de vandaag ijzersterk spelende Stefano Pinna van VVV-Venlo op de PlayStation, met een eindscore van 1-0. Daarna was het aan Levy Frederique van FC Emmen om het recht te trekken. Frederique wordt gezien als één van de betere FIFA-spelers van Nederland, maar toch kon hij het tij niet keren. Na een zware strijd wist VVV-speler Jesper Maes de pot op een gelijkspel te houden, en daarmee de zeer verrassende finaleplaats voor VVV-Venlo te verzilveren.

PSV dominant in topper

De tweede halve finale ging tussen landskampioen Ajax en de nummer één uit de reguliere competitie PSV; een wedstrijd tussen twee absolute grootmachten in de eDivisie. Op de PlayStation was het als eerst aan PSV-er Ali Riza Aygün en Tjardo Paliama van Ajax. PSV was met international Ali Riza Aygün duidelijk de dominante partij, waardoor een 3-1 eindstand de enige juiste conclusie was.

Daarna was het de beurt aan Dennis Verhoeven van PSV tegen eDivisie veteraan en Ajacied Dani Hagebeuk. Verhoeven won in zijn eerste wedstrijd van de dag in de kwartfinale met maar liefst 6-0. Tegen Hagebeuk had Verhoeven duidelijk meer moeite, de PSV-er kwam namelijk met 1-0 achter. Vlak voor tijd wist hij echter de gelijkmaker te scoren, goed voor een eindstand van 4-2 en een plek in de finale van de eDivisie.

Underdog VVV-Venlo niet opgewassen tegen PSV

In de finale stond verrassing VVV-Venlo tegenover het dominante PSV. Pot één tussen VVV-er Stefano Pinna en Ali Riza Aygün resulteerde meteen in een verlenging, nadat de heren in de reguliere tijd niet verder kwamen dan 1-1. In de 117e minuut was het dan toch Ali Riza Aygün die een doelpunt wist te scoren en de wedstrijd naar zich toe trok.

Daarna was het aan Dennis Verhoeven om de schaal en titel voor PSV binnen te slepen. Verhoeven toonde zich in de eerste 60 minuten dominant over VVV-er Jesper Maes en wist op een 1-0 en 2-1 voorsprong te komen. Toch was het Maes die telkens terugkwam en druk bleef zetten. Met een 2-2 stand ging ook deze tweede wedstrijd de verlenging in. En daar bleef het niet bij, ook de 30 extra minuten leverden geen winnaar op.

Na een bloedstollende penaltyserie was het Dennis Verhoeven van PSV die won en zodoende PSV de landstitel, inclusief bijbehorende schaal en hoofdprijs van 25.000 Euro, bezorgde.