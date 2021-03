PUBG Mobile is meer dan een miljard keer gedownload

De mobiele versie van PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) is meer dan een miljard keer gedownload. Hierdoor is het Battle Royale -spel één van de succesvolste mobiele games ooit. Het spel levert ontwikkelaar Tencent ongeveer 7 miljoen dollar per dag op.

Met meer dan een miljard downloads is het niet gek dat PUBG Mobile flinke winst maakt. Uit de laatste cijfers van dataverzamelaar Sensor Tower blijkt dat er in 2020 gemiddeld 7,4 miljoen dollar per dag werd uitgegeven in het spel. In totaal heeft PUBG Mobile meer dan 5 miljard dollar opgeleverd, waarvan 2,7 miljard in het afgelopen jaar.

Afgelopen kwartaal verdiende ontwikkelaar Tencent 709 miljoen dollar met PUBG Mobile. Opvallend is dat er via Apple’s App Store het meest wordt verdiend. Eerder dit jaar werd Fortnite, de grootste rivaal van PUBG, uit de App Store gehaald vanwege een lopende rechtszaak. PUBG Mobile is na Candy Crush en Subway Surfers het meest gedownloade spel op de mobiele spelmarkt.

De PC-versie van PUBG kwam in 2017 uit en was lange tijd het populairste Battle Royale-spel op de markt. In 2018 volgde PUBG Mobile op iOS en Android. Andere populaire spellen in het Battle Royale-genre zijn Fortnite, Call of Duty Warzone en Apex Legends.

China

Een van de redenen waarom PUBG Mobile het zo goed blijft doen is door het succes in China. Tencent Games is een gaming-tak van Chinese telecomgigant Tencent. In China is er een speciale versie van de game uitgegeven, genaamd Game For Peace. Deze versie van de game is in principe hetzelfde, maar zit vol met Chinese propaganda, waardoor het aantrekkelijker is voor de Chinese markt. Hierdoor kwam de helft van de totale winst uit 2020 vanuit China. Tencent bezit naast een eigen gamestudio ook andere grote spelers op de gamingmarkt, zoals League of Legends-ontwikkelaar Riot Games.

