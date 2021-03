Queen Elizabeth Olympic Park in Londen wordt omgetoverd tot esports-paradijs

Groot-Brittannië wil het Queen Elizabeth Olympic Park in Londen, de hoofdlocatie van de Zomerspelen in 2012, ombouwen tot esports-paradijs. Dit blijkt uit stukken die zijn gepubliceerd door Here East, één van de olympische complexen in het park.

De boodschap van het Olympisch complex is duidelijk: Londen de esports-hoofdstad van de wereld maken. Dit ambitieuze plan moet ervoor zorgen dat het nog aantrekkelijker wordt voor esports-organisaties om toernooien en andere evenementen te organiseren in het park. Het plan moet verder leiden tot betere samenwerking met academische instituten die zich specialiseren in esports. Ook moet het park meer mogelijkheden bieden voor de regionale esportsorganisaties.

Het Queen Elizabeth Olympic Park zet de laatste jaren al flink in op esports. Zo zijn er in de Copper Box Arena in het park drie verschillende Call of Duty-toernooien geweest. Ook faciliteert het park in samenwerking met de Staffordshire University London een driejarige esports-studie.

Economische groei

De esports-industrie groeit jaarlijks enorm. De omzet in Groot-Brittannië gerelateerd aan esports was in 2019 al gelijk aan 60 miljoen pond (70 miljoen euro). Door te investeren in de industrie, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor bedrijven binnen het land én stimuleert het ook de lokale economie. De uitbreiding en het onderhoud van het park zorgt in Londen namelijk voor extra werkgelegenheid. Daarnaast wordt het Queen Elizabeth Olympic Park ook interessanter voor organisatoren van esportsevenementen buiten Groot-Brittannië.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: