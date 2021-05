Rambo wordt mogelijk speelbaar karakter in Call of Duty Warzone

John Rambo komt waarschijnlijk als speelbaar personage naar het populaire Battle Royale spel Call of Duty Warzone. De geruchten zijn tot stand gekomen na tweets van het officiële Call of Duty-account. Zo wordt een fictieve speler Survivorjohn#1009062 genoemd en aangezien de nieuwe map zich in de jaren 80 afspeelt leggen veel fans hier meteen de link naar Rambo.

Op Twitter verscheen gisteren een tweet met een Warzone Report van een speler genaamd Survivorjohn#1009062. Op het rapport staat dat de speler in kwestie in zeven uur tijd vijf potjes heeft gespeeld, deze alle vijf heeft gewonnen en hierbij 552 eliminaties wist te scoren.

In totaal zijn er vijf Rambo-films verschenen, deze duren bij elkaar ongeveer zeven uur. Dat lijkt geen toeval en in combinatie met de naam van de speler is de link snel gelegd. De eerste Rambo-film (Rambo First Blood) ging in 1982 in première; twee jaar eerder dan de tijd waarin Warzone zich nu afspeelt.

Warzone seizoen 3

Call of Duty Warzone seizoen 3 heeft de spelwereld veertig jaar terug in de tijd geworpen. Spelers kunnen in het nieuwe seizoen aan de slag met nieuwe en vertrouwde speelbare personages. De personages verschillen van elkaar in stem, persoonlijkheid, geslacht en uiterlijk. Voorheen zijn deze personages voornamelijk vanuit het Call of Duty-universum gekomen, maar als we de hints van het Twitteraccount van Call of Duty mogen geloven komt daar dus verandering in.

Rambo te gast

Het is niet de eerste keer dat Rambo in een videogame verschijnt. Naast videogames gebaseerd op de films is Rambo ook te gast in het populaire vechtspel Mortal Kombat 11. Daar is hij een speelbaar karakter, net zoals de Terminator, Robocop en natuurlijk Scorpion. Het zou daardoor ook niet gek zijn als Rambo in Call of Duty Warzone zijn volgende missie uitvoert.

