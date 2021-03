Ramses Jelsma: 'De keuze om esports-coach te worden is één van mijn beste keuzes ooit’

Afgelopen jaar zette Ramses Jelsma zijn esports-coachingsbedrijf Ramses Esports op. Wat begon als bijbaan is binnen één jaar uitgegroeid tot een fulltime job, ondanks tegenslagen door de coronapandemie. „Dit is één van de beste keuzes die ik ooit gemaakt heb” vertelt Jelsma.

Ramses richtte zijn bedrijf bijna een jaar geleden op als manier om coaching aan te bieden binnen esports, met nadruk op het populaire vechtspel Super Smash Bros. Spelers kunnen bij Jelsma hulp krijgen om hun vaardigheden en denkwijze in de game naar een nieuw niveau te tillen. Ondertussen is het coachen uitgegroeid tot een fulltime baan. Ondanks het succes, is coach zijn binnen games zoals Super Smash Bros een ongebruikelijke positie.

Bijbaan naar Fulltime

Voorheen werkte Jelsma ook in de game-industrie, maar niet als coach. „Ik ben begonnen met coaching als bijbaantje met de extra tijd die de pandemie mij gaf,” verklaart Jelsma in een interview met Esports Club. „Mede dankzij het feit dat ik vanuit een andere hoek coach is het zo snel gegroeid dat ik het nu fulltime doe.” Ramses besloot eind september vorig jaar om zijn bedrijf om te zetten in een fulltime baan en te stoppen met zijn huidige baan.

Tegenslagen

Het lastige aan dit soort praktijken is dat je afhankelijk bent van de huidige omgeving, en dat dit invloed kan hebben op de opbrengst. „Ik ben deels overgelaten aan wat er gebeurt in de wereld,” legt Jelsma uit. „Tijdens de pandemie is de interesse in Smash gedaald, hierdoor spelen minder mensen het spel, dus ik heb minder klanten. Daar moet je ook maar tegen kunnen.”

Over het algemeen kijkt Ramses positief terug op zijn keuze en ontwikkeling. „Al met al was beginnen met Ramses Esports een van de beste keuzes van mijn leven. Tot ik het gevoel heb dat het op is, zal ik er nog mee bezig blijven.” aldus Ramses. Het coachingsbedrijf is binnen een jaar hard gegroeid. Het eenmansbedrijf heeft nu 2500 volgers op Twitter, 1400 abonnees op YouTube en een stabiele financiële ondersteuning vanuit zijn volgers op streamingplatform Twitch.

Ongebruikelijk

Coaches spelen ook een belangrijke rol binnen esports, net zoals bij andere sporten. In de grotere esports zoals League of Legends of FIFA is een coach standaard, maar bij kleinere esports en vechtspellen is dat niet altijd het geval.

Volgens Ramses heeft dit voornamelijk te maken met hoe spelers tegen dit soort services aankijken. „Ik merk dat veel Europeanen erg trots zijn. Ze willen bewijzen dat ze het zelf kunnen. Dit zorgt ervoor dat coaches binnen Europa een vreemde positie hebben. Dat is vervelend want door alles alleen te doen word je simpelweg minder snel beter.”

Kleinere esports

Ook is het zo dat in Nederland esports zoals League of Legends heel groot zijn, maar de kleinere esports blijven snel achter. Dit zorgt ervoor dat de strijd voor de toppositie niet echt aanwezig is bij kleine esports-games als Super Smash Bros Ultimate. Ramses beaamt dit ook: „Het topniveau is hier geen prioriteit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerika of Japan. Dat maakt het voor mij ook lastig, want er zijn minder mensen die om hulp vragen.”

Jelsma geeft ook aan dat de publieke opinie niet altijd in het voordeel van de coaches is. „De esports-scene zit vol mensen die altijd wel iets te zeggen hebben. Daar komt die Europese trots ook bij kijken. Er zijn zat mensen die vinden dat ze het altijd beter weten. Het is dus heel belangrijk dat ik weet wat ik waard ben en goed het publiek te woord kan staan.”