Rekkles speelt dit weekend voor het eerst tegen zijn oude liefde tijdens ‘El Clásico’ in LEC

G2 Esports verdedigt de Europese titel, die ze inmiddels vier keer op rij hebben gewonnen. In de laatste drie finales was Fnatic zelfs de tegenstander en uiteindelijk dus het slachtoffer. Ook in de reguliere competitie heeft G2 Esports vaak de overhand, al won Fnatic in 2020 voor het eerst in 874 dagen eindelijk weer eens van hun aartsrivaal.