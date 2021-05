Riot Games gaat spraakberichten beluisteren bij melding van negatief gedrag

Valorant is een online schietspel van de ontwikkelaar van League of Legends. Recentelijk zijn er helaas veel gevallen van online wangedrag geconstateerd, waarbij spelers elkaar uitschelden of racistische uitspraken doen. Normaal gesproken kan men deze spelers rapporteren, maar het is daarbij niet mogelijk om de uitspraken die spelers via de voice chat uiten terug te luisteren. Door een update van de privacyovereenkomst van het spel heeft Riot Games nu wel toegang tot deze gesprekken.