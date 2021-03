Rocket League krijgt Nascar- en Formule 1-auto’s

VIDEO Dordtse FI­FA-talenten Fabian en Nicky strijden voor plek in team Ruud Gullit: ‘We gunnen het elkaar’

14 maart De rest van hun vriendengroep durft al niet meer tegen hen te spelen, dus zoeken Fabian Gottschalk en Nicky van der Gijp (beiden 19) uitdaging bij de grootste FIFA-talenten van Nederland. De Dordtse jongens strijden met negen anderen in de serie ‘The Next E-Talent: Team Gullit’ om één felbegeerde plek in het team van het voetbalfenomeen.