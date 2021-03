Roel Maalderink speelt game Among Us vanavond met Senna Maatoug (GroenLinks)

Financiële reddings­boei: Schalke 04 overweegt plek in competitie League of Legends te verkopen

25 februari De Duitse voetbalclub Schalke 04 zou op het punt staan om haar plek in de grootste League of Legends-competitie van Europa, de League of Legends European Championship (LEC), te verkopen. De Franse krant L’Equipe meldt dat de ploeg uit Gelsenkirchen 20 miljoen zou willen hebben voor de plek.